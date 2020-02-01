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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version

Артикул 00000238058

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version фото 1 Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version фото 2 Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version фото 3 Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version фото 4 Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version фото 5
Диагональ экрана, дюймов
6.3
Процессор
Qualcomm Snapdragon 665
Количество ядер процессора
8
Тип SIM-карты
nanoSIM
Интерфейсы
Bluetooth / NFC / Wi-Fi / Инфракрасный порт
Разрешение основной камеры, Мп
48
Все характеристики

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB White (Белый) Global Version

12 690 ₽

в наличии

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Описание

Новинка Xiaomi RedMi Note 8T 4/64GB White (Белый) EU с безрамочным экраном и производительным процессором

Смартфон Xiaomi RedMi Note 8T 4/64GB White (Белый) EU был выпущен в 2019 году. Это недорогой аппарат, который получил качественную 48 Мп камеру, систему ИИ, мощный процессор и безрамочный экран. Он предназначен для европейского рынка, что можно понять по значку EU в названии.

Стильный дизайн

Конструкция выполнена из крепкого пластика. Все грани немного скруглены, из-за чего пользоваться телефоном удобно. Такой подход разработчики всегда используют в производстве девайсов, из-за чего внешне они похожи. Вся лицевая часть занята большим экраном, вокруг которого нет рамок. Элементы управления здесь тоже отсутствуют. Только в самом верху есть фронтальная камера, встроенная в каплевидный вырез.

Задняя крышка выполнена с эффектом градиент. Здесь можно увидеть четыре объектива, вспышку, дактилоскоп. Сканер срабатывает за пол секунды. Левая грань занята слотами для карточек, а правая — кнопкой включения и регулировки громкости. В нижнем торце разместили мультимедийный спикер, разъем для наушников, USB Type-C и микрофон. В верхнем торце ИК-порт и дополнительный микрофон.

стильный дизайн

Качество картинки

Редми Нот 8 Тэ оборудован большим дисплеем с диагональю 6,3 дюйма. Это IPS матрица с тонкими боковыми рамками, показывающая качественное, яркое изображение. Здесь современное соотношение сторон 19,5:9. Плотность пикселей составляет 409 ppi, из-за чего отдельных кубиков на картинке не видно. Оптимальный запас яркости позволяет увидеть информацию под любым углом наклона.

смартфон с ярким насыщенным экраном

Процессор и коммуникации RedMi Note 8 T

Процессор Snapdragon 665 с восемью ядрами и мощностью 2000 МГц отлично справляется с любыми поставленными задачами. Телефон быстро переключается между приложениями в режиме многозадачности, воспроизводит практически любые игры даже на максимальных настройках. Этому способствует также графический ускоритель Adreno 610, который отвечает за качество графики в играх и фильмах. Поставляется девайс с операционной системой Android v 9.0 и фирменной оболочкой MIUI 10.

Объем памяти составляет 4 и 64 Гб. Этого показателя достаточно для того, чтобы устройство работало быстро и без торможения. Встроенное хранилище можно расширить, вставив карту памяти в гибридный слот.

Флагман обеспечивает пользователя бесперебойной связью, подключением к Интернету. Он может использоваться для бесконтактной оплаты, вместо навигатора и управлять всей техникой в доме. Это возможно из-за большого количества интерфейсов:

  • ИК-порта.
  • GPS, ГЛОНАСС, BeiDou.
  • Bluetooth.
  • Wi-Fi.
  • NFC.
  • 2G, 3G, LTE.
мощный процессор

Камера с системой ИИ

Основная камера состоит из 4 сенсоров. Главный представлен с разрешением 48 МП, он состоит из шести линз. Сверхширокоугольный объектив имеет 8 МП, а дополнительные — по 2 МП. Они используются для макросъемки, измерения глубины кадра. Фото получаются высокого качества, их можно сравнить с кадрами, полученными на профессиональную камеру. Из-за мощной LED вспышки, фотографии получаются качественными даже ночью. Встроенная система искусственного интеллекта подстраивается под любые условия съемки. Она позволяет выбрать один из готовых сценариев. Видео снимаются в формате 4К. Они получаются плавными и точными, что обеспечено электронной стабилизацией.

Фронтальная камера имеет 13 Мп и режим HDR. Она делает красивые, яркие селфи и используется для разблокировки по лицу.

расцветки телефона Редми Нотэ 8Т

Автономность Xiaomi Редми Нот 8Т

Емкость аккумулятора — 4 000 мАч. Он обеспечивает длительную работу гаджета. При непрерывном воспроизведении видео, он выдерживает 8 часов, играть можно 6. Телефон поддерживает функцию быстрой зарядки, которая заряжает его всего за час.


Характеристики
Противоударность
есть
Основные характеристики
Датчик
нет
Дисплей
Тип экрана
IPS
Диагональ экрана, дюймов
6.3
Разрешение
2340х1080
Число пикселей на дюйм, ppi
409
Безрамочный
да
Память
Встроенная память, Гб
64
Объем оперативной памяти, Гб
4
Процессор
Процессор
Qualcomm Snapdragon 665
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер процессора
8
Связь
Тип SIM-карты
nanoSIM
Количество SIM-карт
2
Стандарты связи
GSM / 3G / 4G
Навигация
GPS / ГЛОНАСС
Дополнительные характеристики
Серия смартфона
Redmi Note 8T
Слот для карт памяти
совмещен со слотом для второй SIM-карты
Интерфейсы
Bluetooth / NFC / Wi-Fi / Инфракрасный порт
Емкость аккумулятора, мАч
4000
Цвет
белый
Комплектация
смартфон / адаптер питания / кабель USB Type-C / защитный чехол / скрепка для извлечения SIM-карты / гарантийный талон / руководство пользователя
Мультимедийные возможности
Разрешение фронтальной камеры, Мп
13
Разрешение основной камеры, Мп
48
Габариты
Размер, мм
75.3x158.3x8.35
Вес, гр
190
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  • Москва - Комсомольская пл., д. 2, ТЦ "Казанский", 2 этаж, пав. А5 (здание Казанского вокзала);
  • Москва - Варшавское ш., д. 33с4;
  • Санкт-Петербург - ул. Савушкина, д. 28;
  • Екатеринбург - ул. Бажова, д. 89;
  • Казань - ул. Галиаскара Камала, д. 7;
  • Нижний Новгород - Сормовское шоссе, д. 20;
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