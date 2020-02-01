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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T 4/128GB White (Белый) Global Version
Артикул 00000238058
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12 690 ₽
в наличии
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Новинка Xiaomi RedMi Note 8T 4/64GB White (Белый) EU с безрамочным экраном и производительным процессором
Смартфон Xiaomi RedMi Note 8T 4/64GB White (Белый) EU был выпущен в 2019 году. Это недорогой аппарат, который получил качественную 48 Мп камеру, систему ИИ, мощный процессор и безрамочный экран. Он предназначен для европейского рынка, что можно понять по значку EU в названии.
Стильный дизайн
Конструкция выполнена из крепкого пластика. Все грани немного скруглены, из-за чего пользоваться телефоном удобно. Такой подход разработчики всегда используют в производстве девайсов, из-за чего внешне они похожи. Вся лицевая часть занята большим экраном, вокруг которого нет рамок. Элементы управления здесь тоже отсутствуют. Только в самом верху есть фронтальная камера, встроенная в каплевидный вырез.
Задняя крышка выполнена с эффектом градиент. Здесь можно увидеть четыре объектива, вспышку, дактилоскоп. Сканер срабатывает за пол секунды. Левая грань занята слотами для карточек, а правая — кнопкой включения и регулировки громкости. В нижнем торце разместили мультимедийный спикер, разъем для наушников, USB Type-C и микрофон. В верхнем торце ИК-порт и дополнительный микрофон.
Качество картинки
Редми Нот 8 Тэ оборудован большим дисплеем с диагональю 6,3 дюйма. Это IPS матрица с тонкими боковыми рамками, показывающая качественное, яркое изображение. Здесь современное соотношение сторон 19,5:9. Плотность пикселей составляет 409 ppi, из-за чего отдельных кубиков на картинке не видно. Оптимальный запас яркости позволяет увидеть информацию под любым углом наклона.
Процессор и коммуникации RedMi Note 8 T
Процессор Snapdragon 665 с восемью ядрами и мощностью 2000 МГц отлично справляется с любыми поставленными задачами. Телефон быстро переключается между приложениями в режиме многозадачности, воспроизводит практически любые игры даже на максимальных настройках. Этому способствует также графический ускоритель Adreno 610, который отвечает за качество графики в играх и фильмах. Поставляется девайс с операционной системой Android v 9.0 и фирменной оболочкой MIUI 10.
Объем памяти составляет 4 и 64 Гб. Этого показателя достаточно для того, чтобы устройство работало быстро и без торможения. Встроенное хранилище можно расширить, вставив карту памяти в гибридный слот.
Флагман обеспечивает пользователя бесперебойной связью, подключением к Интернету. Он может использоваться для бесконтактной оплаты, вместо навигатора и управлять всей техникой в доме. Это возможно из-за большого количества интерфейсов:
- ИК-порта.
- GPS, ГЛОНАСС, BeiDou.
- Bluetooth.
- Wi-Fi.
- NFC.
- 2G, 3G, LTE.
Камера с системой ИИ
Основная камера состоит из 4 сенсоров. Главный представлен с разрешением 48 МП, он состоит из шести линз. Сверхширокоугольный объектив имеет 8 МП, а дополнительные — по 2 МП. Они используются для макросъемки, измерения глубины кадра. Фото получаются высокого качества, их можно сравнить с кадрами, полученными на профессиональную камеру. Из-за мощной LED вспышки, фотографии получаются качественными даже ночью. Встроенная система искусственного интеллекта подстраивается под любые условия съемки. Она позволяет выбрать один из готовых сценариев. Видео снимаются в формате 4К. Они получаются плавными и точными, что обеспечено электронной стабилизацией.
Фронтальная камера имеет 13 Мп и режим HDR. Она делает красивые, яркие селфи и используется для разблокировки по лицу.
Автономность Xiaomi Редми Нот 8Т
Емкость аккумулятора — 4 000 мАч. Он обеспечивает длительную работу гаджета. При непрерывном воспроизведении видео, он выдерживает 8 часов, играть можно 6. Телефон поддерживает функцию быстрой зарядки, которая заряжает его всего за час.
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Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Рекомендуется при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.